Beşiktaşlı Can Bozdoğan en iyi 11'ini açıkladı!

Siyah-beyazlıların yeni transferi Can Bozdoğan, Beşiktaş Dergisi'ne verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbola başladığı ilk günden itibaren hedefinin profesyonel bur futbolcu olmak istediğini belirten Can, "Bunu gerçekleştirmek için çok çalıştım. Tüm hayatımı buna adadım. 2020 yılında Schalke 04 ile ilk profesyonel maçıma çıktım ve emeklerimin karşılığı olarak Türkiye'nin en büyük takımına transfer oldum. Bundan sonra ise daha fazla çalışarak, daha iyi bir futbolcu olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM

Transferin son günlerinde Beşiktaş'tan gelen teklifin kendisini çok mutlu ettiğini belirten 20 yaşındaki merkez orta saha şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilme ihtimalimi düşününce çok heyecanlandım. Mazisiyle, kazandıkları ve misyonuyla çok büyük bir kulübe geleceğimi en başından beri biliyordum. Fazla düşünmeden bu ailenin bir ferdi oldum ve çok da mutluyum. Almanya'da orta halli bir ailenin çocuğuydum. Buraya gelmek çor bir karardı tabii ki. Ama bu tarz tecrübeleri de edinmek gerekiyor."