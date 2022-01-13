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Beşiktaşlı Can Bozdoğan en iyi 11'ini açıkladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın genç futbolcusu Can Bozdoğan, kulüp dergisine verdiği röportajda iddialı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlardan başarı için sabır isteyen 20 yaşındaki orta saha, en iyi 11'ini de açıkladı. İşte Can Bozdoğan'ın açıklamaları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Beşiktaşlı Can Bozdoğan en iyi 11'ini açıkladı!

Siyah-beyazlıların yeni transferi Can Bozdoğan, Beşiktaş Dergisi'ne verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbola başladığı ilk günden itibaren hedefinin profesyonel bur futbolcu olmak istediğini belirten Can, "Bunu gerçekleştirmek için çok çalıştım. Tüm hayatımı buna adadım. 2020 yılında Schalke 04 ile ilk profesyonel maçıma çıktım ve emeklerimin karşılığı olarak Türkiye'nin en büyük takımına transfer oldum. Bundan sonra ise daha fazla çalışarak, daha iyi bir futbolcu olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Beşiktaşlı Can Bozdoğan en iyi 11'ini açıkladı!

DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM
Transferin son günlerinde Beşiktaş'tan gelen teklifin kendisini çok mutlu ettiğini belirten 20 yaşındaki merkez orta saha şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilme ihtimalimi düşününce çok heyecanlandım. Mazisiyle, kazandıkları ve misyonuyla çok büyük bir kulübe geleceğimi en başından beri biliyordum. Fazla düşünmeden bu ailenin bir ferdi oldum ve çok da mutluyum. Almanya'da orta halli bir ailenin çocuğuydum. Buraya gelmek çor bir karardı tabii ki. Ama bu tarz tecrübeleri de edinmek gerekiyor."

Beşiktaşlı Can Bozdoğan en iyi 11'ini açıkladı!

VODAFONE PARK ÇILGINCA!
Stadımız Vodafone Park tam anlamıyla çılgınca. Ses seviyesi bu kadar yükseğe çıkan bir taraftar grubunu daha evvel görmemiştim. Veltins-Arena'da da ses seviyesi yüksek ancak buradaki gibi coşkulu ve tutkulu değil. Şu ana kadar oynadığım en etkileyici stadyum Vodafone Park. Beşiktaş formasıyla gol atmak ve o sevinci sahada yaşamak ise sadece yaşanabilecek bir his, anlatılmaz! Şampiyonlar Ligi müziği çalarken seremoni alanında olmak çocukluk hayalimdi ve bunu gerçekleştirmenin tarifsiz mutluluğundayım.

Beşiktaşlı Can Bozdoğan en iyi 11'ini açıkladı!

GÜÇLÜ, DİNAMİK, DONANIMLI
Köln'ün alt yaş kategorilerinde 11 seneye yakın futbol oynadım. U-19 seviyesindeyken Schalke 04'e transfer oldum ve potansiyelimi sahaya yansıttıktan çok kısa bir süre sonra yaklaşık yarım sezonun ardından A Takım'a geçtim. Kendimi daha güçlü, daha dinamik ve donanımlı hissediyorum.

Beşiktaşlı Can Bozdoğan en iyi 11'ini açıkladı!

DERBİLERİ KAÇIRMADIM
Türkiye'deki maçları yakından takip ediyordum. Özellikle derbi ve Avrupa maçlarını kaçırmadım. Hem Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı olmamdan dolayı hem de Beşiktaş taraftarı olmam nedeniyle sürekli takip halindeydim.

Beşiktaşlı Can Bozdoğan en iyi 11'ini açıkladı!

EN ÖNEMLİ FARK HIZ
Bundesliga ile Süper Lig arasındaki en önemli fark hız. Bundesliga'da sonraki hamleyi düşünecek fazla zamanınız olmuyor. Maçların ritmi Süper Lig'e göre daha hızlı. Bundesliga'da daha fazla koşuluyor ve topu kaybettikten sonra kazanmak için baskıya çabuk başlanıyor.

Beşiktaşlı Can Bozdoğan en iyi 11'ini açıkladı!

QUARESMA FARKLIYDI
Beşıktaş'ta benim için izlemesi en unutulmaz isim Quaresma'ydı. Sonrasında Adriano, Cordoba, Vida gibi lider isimleri izlerken etkilendiğimi söyleyebilirim. Şimdi de gözlemleyip bir şeyler öğrenebileceğim isimlerle bir arada olduğum için çok mutluyum.

Beşiktaşlı Can Bozdoğan en iyi 11'ini açıkladı!

BİRAZ SABIRLI OLSUNLAR
Taraftarlarımıza her maç bizi destekledikleri için çok teşekkür ederim. Gerçekten bu çılgınca destek için çok teşekkürler. Lütfen biraz sabırlı olun, şu an bir şeyleri düzeltme aşamasındayız. Sezon sonu nerede olacağımızı şimdiden kestiremeyiz ancak iyi bir yerde bitireceğiz.

Beşiktaşlı Can Bozdoğan en iyi 11'ini açıkladı!

MESSI BENİM İDOLÜM
Söyleyebileceğim tek isim Lionel Messi. Barcelona A Takımı'nda oynamaya başladığı ilk andan itibaren Messi idolüm oldu. Ronaldinho'lu, Eto'o'lu, Busquets'li o harika takımlı zamandan bu yana benim tek idolüm kendisi oldu.

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