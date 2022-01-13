Beşiktaş Kerem Kalafat'ın dönüşünü resmen açıkladı!

Beşiktaş kulübü, yaptığı resmi açıklamada Kerem Kalafat'ın A Takım'a yeniden döndüğünü resmen duyurdu.



İşte o açıklama;

"Kulübümüz ile TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor arasında 2021-22 sezonu başında, profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat'ın geçici transferi nedeniyle imzalanan sözleşme, "Geri Çağırma" maddesi kullanılarak sonlandırılmıştır.

Kerem Kalafat, sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alacaktır.

Uşakspor Kulübü'ne geçici transfer sözleşmesinin sonlandırılması hususunda göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."