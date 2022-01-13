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Beşiktaş Kerem Kalafat'ın dönüşünü resmen açıkladı!

Beşiktaş, sezon başında TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'a kiraladığı Kerem Kalafat'ta, 'geri çağırma maddesi'ni kullandı. Siyah beyazlılar yaptığı açıklamada genç futbolcunun A Takıma döndüğünü duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:48 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:52
Beşiktaş Kerem Kalafat'ın dönüşünü resmen açıkladı!

Beşiktaş kulübü, yaptığı resmi açıklamada Kerem Kalafat'ın A Takım'a yeniden döndüğünü resmen duyurdu.

İşte o açıklama;
"Kulübümüz ile TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor arasında 2021-22 sezonu başında, profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat'ın geçici transferi nedeniyle imzalanan sözleşme, "Geri Çağırma" maddesi kullanılarak sonlandırılmıştır.

Kerem Kalafat, sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alacaktır.

Uşakspor Kulübü'ne geçici transfer sözleşmesinin sonlandırılması hususunda göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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