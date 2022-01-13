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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emirhan İlkhan'a transfer kancası! Dünya devi peşinde

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa maçı ile Süper Lig'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sergilediği performansla herkesi kendine hayran bırakan Emirhan İlkhan, Avrupa'nın da dikkatini çekti. Siyah-beyazlıların 17 yaşındaki genç yeteneğine dünya devinin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emirhan İlkhan'a transfer kancası! Dünya devi peşinde

Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa maçı ile Süper Lig'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sergilediği performansla parmak ısırtan Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, devlerin radarına girdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emirhan İlkhan'a transfer kancası! Dünya devi peşinde

İspanyol devi Barcelona'nın, 17 yaşındaki futbolcunun peşine düştüğü iddia edildi. Beşiktaş'ın yeni yıldız adayının yükselişi Barcelona'nın da gözünden kaçmadı. Yeni bir yapılanma içinde olan ve Avrupa'daki genç yetenekleri birer birer kadrosuna katmaya hazırlanan Katalan devi, Emirhan İlkhan'a da listesine eklediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emirhan İlkhan'a transfer kancası! Dünya devi peşinde

Son olarak Kayserispor'dan 17 yaşındaki Emre Demir'le sözleşme imzalayan Barcelona, Emirhan hakkında rapor hazırlatmak için futbolcu izleme heyetine görev verdi. Katalan devinin bu ilgisi siyah-beyazlıları tedirgin etmiş durumda. Ancak Beşiktaşlı yöneticiler, Emirhan'ın da 'Yerli Messi' olarak lanse edilen ve Barcelona'nın takibine girdikten sonra kariyerinde büyük bir düşüşü yaşayan Muhammed Demir gibi olmaması için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emirhan İlkhan'a transfer kancası! Dünya devi peşinde

KARAMAN'DAN FORMAYI KAPTI
Beşiktaş'ta sezon başında bonservissiz olarak kadroya dahil edilen ancak performansıyla siyah beyazlı taraftarların tepkisini toplayan Kenan formasını kaybediyor. Orijinal bölgesi merkez orta saha olmasına rağmen Süper Kupa'da yerine girdiği Kenan'ın bölgesinde etkili olan Emirhan'ın artık sağ kanatta ilk 11'de maçlara başlaması bekleniyor.

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