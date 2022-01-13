BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emirhan İlkhan'a transfer kancası! Dünya devi peşinde

İspanyol devi Barcelona'nın , 17 yaşındaki futbolcunun peşine düştüğü iddia edildi. Beşiktaş 'ın yeni yıldız adayının yükselişi Barcelona'nın da gözünden kaçmadı. Yeni bir yapılanma içinde olan ve Avrupa 'daki genç yetenekleri birer birer kadrosuna katmaya hazırlanan Katalan devi, Emirhan İlkhan'a da listesine eklediği belirtildi.

Son olarak Kayserispor'dan 17 yaşındaki Emre Demir'le sözleşme imzalayan Barcelona, Emirhan hakkında rapor hazırlatmak için futbolcu izleme heyetine görev verdi. Katalan devinin bu ilgisi siyah-beyazlıları tedirgin etmiş durumda. Ancak Beşiktaşlı yöneticiler, Emirhan'ın da 'Yerli Messi' olarak lanse edilen ve Barcelona'nın takibine girdikten sonra kariyerinde büyük bir düşüşü yaşayan Muhammed Demir gibi olmaması için harekete geçti.