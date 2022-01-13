BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta adaylar artıyor! 10 hoca listede

Bir diğer ismin en son Nürnberg'i çalıştıran Jens Keller olduğu belirtildi. Ancak önceliğin 45 yaşındaki Çek teknik adam Trpisovsky'de olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlılar, iki hoca ile daha önce görüşme yapmıştı.