Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta adaylar artıyor! 10 hoca listede

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta adaylar artıyor! 10 hoca listede

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sezonun geri kalanı için yola Önder Karaveli ile devam etme kararı alan Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon takımı emanet edeceği teknik direktör konusunda ise çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, listesine şimdiden 10 teknik adam ekledi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta adaylar artıyor! 10 hoca listede

Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar görevde kalması kararlaştırılan Önder Karaveli'nin son testi negatif çıktı. 47 yaşındaki hoca, bugün saat 12.00'de Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte mayısa kadar sözleşme imzalayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta adaylar artıyor! 10 hoca listede

Karaveli, yeni dönemde ise teknik heyette ikinci adam olacak ve gençler ile kiralık oyuncuların sorumluluğunu üstlenecek. Önümüzdeki sezon takımın başına getirilecek çalıştırıcı için ise Sportif A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın listesinde 10 isim olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta adaylar artıyor! 10 hoca listede

KELLER DE ALTERNATİFLER ARASINDA

Sabah'ın haberine göre, bu adaylar üzerinde temaslarda bulunulduğu ifade edilirken listenin başında Slavia Prag'ın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky ilk sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta adaylar artıyor! 10 hoca listede

Bir diğer ismin en son Nürnberg'i çalıştıran Jens Keller olduğu belirtildi. Ancak önceliğin 45 yaşındaki Çek teknik adam Trpisovsky'de olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlılar, iki hoca ile daha önce görüşme yapmıştı.

DİĞER
Hakan Ural kızı Melisa Ural'ın aşkı ile ilgili ilk kez konuştu! Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu'nun eski aşkına kaptırmıştı...
Fenerbahçeli Mesut Özil, Xavi ve Iniesta ile aynı listede! Tarihin en iyi 5 isminden biri olarak gösterdiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor