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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenliyor! | CANLI İZLEYİN

Spor haberi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli ile birlikte Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenliyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 12:02 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 12:15
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenliyor! | CANLI İZLEYİN
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İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satırbaşları:

"Ahmet Çalık, rahmetli nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum."

"Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Mali genel kurul, sunulan raporla bir milat olmuştur. Bu, kimseyle bir hesap görme olayı değildir."

"Sonucu neyse, sonuna kadar gideceğimizi, Türk adaletinin gerekli değerlendirmelerini yapacağını, bizim de bunun takibini yapacağımızı belirtmek istiyorum. Bundan, Beşiktaş'ın geleceği çok fayda sağlayacaktır."

"Kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bunun da benim için ayrıca bir gurur kaynağı olarak önem ifade ettiğini, ölene kadar bu gururu yaşayacağımı belirtmek istiyorum. Bu bir ekip işi. Herkesin alın teri olduğunu ifade etmek istiyorum. Kadınlarımızın da müzeye koyduğu kupaları düşününce... Tarihte, müzede yerini almıştır. Yazmayla, çizmeyle, birilerine mal edip birilerine etmeme gibi davranışlarla bir şey değiştiremeyeceklerdir. Bu 4 kupa, Beşiktaş'ın hakkıydı."

"Sıkıntılı bir süreç hala devam ediyor. Geçenlerde yapmış olduğum açıklamalardan dolayı, ceza aldığımı kamuoyu biliyor. Derdimizi nasıl izah edeceğiz, onu da bulmakta zorlanıyorum. Ceza yöntemiyle susturuluyorsak, ceza yöntemiyle işini ciddiyetsiz yapan hakemlerin de cezalandırılması gerektiğine inanıyorum. Bir maç ceza verip, ertesi maç onurlandırıyorsanız bu kamuoyunu uyutmaktan başka bir şey olmaz."

"Yapılan çalışmalardan aldığım algı, en azından önümüzdeki seneden sonra Türk futbolunun zararlarının minimize edileceğinden şüphem yok. Önümüzdeki seneleri kurtaracağız derken, bu senenin önemi yok diye bir davranış hissetmekteyim."

"Fenerbahçe başkanımız konuşuyor, Galatasaray başkanımız konuşuyor, ben konuşuyorum, herkes konuşuyor. Herkes şikayet ederken, anlamadığım bir şey var. Bu işten kim menfaat ediyor? Menfaatlendiği iddia edilen birileri varsa, onların da reddetmesi gerekir. Onların da bu niyette olacağından şüphem yok."

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