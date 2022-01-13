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Atiba & Alex Antep’e zor

Beşiktaş'a iki isimden kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Corona virüs testi pozitif çıkan Atiba Hutchinson ve Alex Teixeira'nın hastalığı sıkıntılı geçirdiği öğrenilirken, iki yıldız ismin de Gaziantep maçında forma giyme ihtimali düşük olduğu belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Atiba & Alex Antep’e zor
Beşiktaş'a iki isimden kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Corona virüs testi pozitif çıkan Atiba Hutchinson ve Alex Teixeira'nın hastalığı sıkıntılı geçirdiği öğrenilirken, iki yıldız ismin de Gaziantep maçında forma giyme ihtimali düşük olduğu belirtildi.
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