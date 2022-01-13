Ahmet Nur Çebi'den açıklamalar! "Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli ve Ceyhun Kazancı ile birlikte Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısında geçti. Siyah-Beyazlı kulübe dair birçok konuya değinen Çebi, teknik direktör ve sportif direktör konularına da açıklık getirdi. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları...

"Öncelikle hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın. Kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun."

HAKEMLERE ELEŞTİRİ

Hakemlerle ilgili sıkıntılarımız devam ediyor. Ödül veriliyorsa ceza da verilmeli. Bu iş böyle olmaz. Ceza yöntemiyle susturuluyorsak, ceza yöntemiyle işini ciddiyetsiz yapan hakemlerin de cezalandırılması gerektiğine inanıyorum.

"HERKES KONUŞUYOR, KİM MENFAAT EDİYOR?"

Fenerbahçe başkanı konuşuyor, Galatasaray başkanı konuşuyor, ben konuşuyorum, her başkan konuşuyor. Anlamadığım konu, bundan kim menfaat görüyor. Menfaati olanların çıkıp 'Bizim bundan bir menfaatimiz yok' demeleri gerekir. Türk futbolu için hakemlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sahada adaleti dağıtıyorlar. Hakemlerin tek başına sahada her şeyi yapamıyor olmasından ötürü VAR hakemliği getirildi. Sahadaki hakemin pozisyon görmemesini anlayabiliriz ama VAR hakeminin yanlış karar alması kabul edilemez.

'1 YIL CEZAYSA CEZA!'

Bazı büyük maçlara yabancı hakem verilsin dedik, genç hakemlere görev verelim dedik. Bu sözlerimizden ötürü Beşiktaş'a ceza mı veriyorlar? Yürüyen düzene isyan edenlere ceza kesen birileri var. Dikkat etsinler. Beşiktaş'a karşı yapılan hatanın karşısında duracağım. 1 yıl cezaysa 1 yıl ceza. Bundan sonra artık birilerini kollamak adına birilerini yakan hata yapmamaları gerektiğini hakemlere ifade etmek istiyorum.

ÖNDER KARAVELİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZDÜR

Önder Karaveli bundan böyle teknik direktörümüzdür.Önder Karaveli Hocamız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş'ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Hocamız bundan sonra Beşiktaşımızın teknik direktörüdür ve Allah sağlık sıhhat verdikçe görevine devam edecektir.

'NEYMİŞ GALATASARAY LİSESİ MEZUNUYMUŞ!'

Ceyhun Kazancı camiamız için şanstır. Zaman içinde ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz. Öz kaynağa dayalı bir sistem başlattık. Kendisine güveniyoruz, camiamız da güvensin. Neymiş, Galatasaray Lisesi mezunuymuş. Biz liseden mezun olacak tabii ki. Benim lisemde Kartal Lisesi'nde herkes Beşiktaşlıydı ben de Beşiktaşlı oldum. Galatasaray Lisesi'nde Beşiktaşlı olup Beşiktaşlı kalabilmektir önemli olan. Genç yaşta kulübümüze üye olmuştur. Bakarsınız Galatasaray Lisesi'ne örnek olur da lisenin yarısı Beşiktaşlı olur. İkisiyle buraya çıktığım için çok mutluyum. Taraftarlar genelde 'Futbolu bilenlere teslim edin, profesyonelleşin' derler. Biz de bunu yapıyoruz. Bundan sonra eleştirilere devam ederlerse artniyet ararım.

'BİLDİKLERİ HALDE HUZURSUZLUK ÇIKARIYORLAR'

Hoca ne olacak, hoca kim olacak? diye konuşuluyor günlerdir. Ben çıkıp 'Önder Hoca ile devam ediyorum' diyorum, hala 'Maç maç mı devam edeceksiniz' diye soruyorlar. Bildikleri halde Beşiktaş'ta huzursuzluk yaratmaya çalışıyorlar. Anlıyorum medya olarak para kazanmaya çalışıyor ama bunun derecesini iyi ayarlayın. Önder Karaveli Hocam Beşikaş altyapısında büyük başarılara imza attı, atmaya da devam ediyor. Beşiktaş artık altyapıya önem veren bir projeyi başlatmıştır. Bunu 1 yıl önce başlatmıştık. Rize maçında kadroya alınan 9 genç oyuncumuzun yanında bekleyen de 9 oyuncu var. Başlattığımız proje meyve vermeye başladı. Bu meyvelerden faydalanacağız. Rize maçında bunun ispatını yaptık. Önder Karaveli Hocamız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş'ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Hocamız bundan sonra Beşiktaşımızın teknik direktörüdür ve Allah sağlık sıhhat verdikçe görevine devam edecektir.