Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Biz şov yapmıyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün Ocak ayı dergisine önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın hakkını her zaman savunacaklarını ifade eden Başkan Çebi, "Sportif mücadelemizi verirken hakkımıza kasteden kişi ya da kurumlara karşı resmi yollardan savunuculuk yapıyoruz. Kamuoyu önünde popülist bir şekilde hak arayışının Beşiktaş'a bir faydası olmamıştır. Haksızlık gördüğümüz her konuda, ilgili mercilerle sürekli görüşmelerimiz devam etmektedir. Şov yaparak değil, gerçek sonuçlar elde edene kadar resmi yollarla hak arayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Başkan Çebi şöyle devam etti: "Emeklerimin karşılığı olarak Beşiktaş camiasının bana ve yönetim kuruluma verdiği destek bizim için her şeyden önemlidir. Camiamızın her zamankinden daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Önümüzde zorlu dönem devam ediyor. Şeffaflık sözünü verdim, sözümü tutuyorum. Dürüstlük sözü verdim, sözümü tutuyorum. Kimsenin inanmadığı sezonda şampiyon olacağımız inancımı defalarca yineledim. Şampiyon olduk. Bize inanmaya, güvenmeye devam eden büyük Beşiktaş camiası ile Beşiktaş'ın aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz."