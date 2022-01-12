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Beşiktaş'tan tarihi galibiyet! 11 gol birden

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında sahasında Kireçburnu'nu 11-0 yendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 22:10
Beşiktaş'tan tarihi galibiyet! 11 gol birden

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde A Grubu'nda 5. hafta sona ererken, B Grubu'nda kalan Konak Belediyespor-Bitexen Sivasspor karşılaşması 19 Ocak'ta oynanacak.

Süper Lig'de haftanın en farklı sonucuna Beşiktaş imza attı.

Siyah-beyazlılar sahasında Kireçburnu'nu 11-0 yendi.

Beşiktaş'ın gollerini 2, 24 ve 39'da Arzu Karabulut, 8' Gizem Gönültaş, 10 ve 22'de Zeynep Kerimoğlu, 15 ve 27'de Elif Keskin, 26' Melike Öztürk, 38' Berna Yeniçeri ve 87'de Cansu Zorba attı.

Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu
Kocaeli Bayan FK-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-5
Ataşehir Belediyespor-Hatayspor: 1-0
Fatih Vatanspor-Fenerbahçe: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2
Altay-1207 Antalyaspor: 0-5
Beşiktaş Vodafone-Kireçburnu: 11-0

B Grubu
Hakkarigücü-Fatih Karagümrük: 1-1
Bitexen Adana İdmanyurdu-Galatasaray Hepsiburada: 2-0
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı-Çaykur Rizespor: 1-2
Trabzonspor-Dudullu: 3-0
ALG Spor-Kayseri Kadın FK: 7-0

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