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Beşiktaş yeni transfer politikası! Üret-sat-kazan

Son dakika spor haberi: Yüksek maliyetli futbolcuları kadroya dahil etmek yerine öz kaynaklardan daha fazla yararlanmayı hedefleyen Beşiktaş, yetenekli gençleri parlatıp Avrupa’ya gönderecek. Böylece kulüp, ekonomik açıdan da rahatlamış olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş yeni transfer politikası! Üret-sat-kazan

Beşiktaş'ta son 2.5 yılda Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz ile başlayan altyapı atılımı, Serdar Saatçı, Berkay Vardar ve Emirhan İlkhan ile devam ediyor. Sabah'ın haberine göre; Gelecek sezon için kadrodaki oyuncu sayısını 21-22 arasına çekmeyi planlayan yönetim, aynı zamanda A takımdaki genç sayısını artırma peşinde. Bu noktada teknik sorumlu Önder Karaveli'ye büyük iş düşecek.

ÖNCE KADRO DIŞI BIRAKILANLAR GİDECEK
Devre arası kadro dışı kalan futbolcuları göndermeden transfer yapmayı düşünmeyen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, gençleri de alternatif olarak görüyor. Borcu her yıl artan, kadro maliyetleri durmadan yükselen siyah-beyazlılar, kendi içerisinden çıkardığı cevherleri işleyerek yoluna devam edecek. Hem üretip hem de satma amacındaki Beşiktaş, böylece ekonomik sıkıntıları da aşmanın hesaplarını yapıyor.

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