Beşiktaş yeni transfer politikası! Üret-sat-kazan

Beşiktaş'ta son 2.5 yılda Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz ile başlayan altyapı atılımı, Serdar Saatçı, Berkay Vardar ve Emirhan İlkhan ile devam ediyor. Sabah'ın haberine göre; Gelecek sezon için kadrodaki oyuncu sayısını 21-22 arasına çekmeyi planlayan yönetim, aynı zamanda A takımdaki genç sayısını artırma peşinde. Bu noktada teknik sorumlu Önder Karaveli'ye büyük iş düşecek.

ÖNCE KADRO DIŞI BIRAKILANLAR GİDECEK

Devre arası kadro dışı kalan futbolcuları göndermeden transfer yapmayı düşünmeyen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, gençleri de alternatif olarak görüyor. Borcu her yıl artan, kadro maliyetleri durmadan yükselen siyah-beyazlılar, kendi içerisinden çıkardığı cevherleri işleyerek yoluna devam edecek. Hem üretip hem de satma amacındaki Beşiktaş, böylece ekonomik sıkıntıları da aşmanın hesaplarını yapıyor.