Beşiktaş taraftarı isyan etti! "At artık Batshuayi"

Batshuayi'nin kredisi tükeniyor. Chelsea'den sezon başında toplam 3 milyon 315 bin euro maliyetle kiralanan Belçikalı forvet önümüzdeki haftalarda performansını artıramazsa kariyerini Beşiktaş'ta sürdürme şansını büyük ölçüde tüketecek. Batshuayi, Rize deplasmanında penaltıdan bir gol atsa da maç boyunca kaçırdığı yüzde yüzlük fırsatlarla büyük tepki topladı. Beşiktaş taraftarları "Batman" olarak kollarını açtıkları Batshuayi için "Çok çalışkan, mücadeleci, hırslı ama gol atmakta zorlanıyor. Bize artık skorer forvet lazım" diyerek isyan bayrağını çektiler. Beklentilere bir türlü tam olarak yanıt veremeyen Belçikalı forvetin kredisi ciddi biçimde azaldı. Beşiktaş yönetimi, gol sayısını artıramaması durumunda maliyeti takım ortalamasının bir hayli üzerinde olan 28 yaşındaki oyuncu için herhangi bir girişimde bulunmayacak. Michy Batshuayi, Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 23 resmi maça çıktı. Rakip ağları 7 kez havalandıran deneyimli oyuncu 4 kez de asist yaptı.

BİLEREK ALINDI

Batshuayi'nin transferine onay veren Sergen Yalçın'ın, kendisine verilen "Dirençli, güçlü, yıpratan, pozisyona giren ama atmakta sorunlar yaşayan bir golcü" raporuna rağmen Belçikalı forveti aldığı ifade edildi. Yalçın'ın o dönemde, "Yakaladıklarını atsa yeter" dediği Batshuayi'nin gol sayısında bugüne kadar beklentilerin çok altında kalması nedeniyle bir kez daha kiralanması için bir girişimde bulunulmayacağı belirtildi.