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Umut Meraş'ta yırtık!

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Umut Meraş'ın sağ ayak bileğinde kemik ödemi, gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. 26 yaşındaki sol bek 2 hafta forma giyemeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Umut Meraş'ta yırtık!
Beşiktaş'ta Umut Meraş şoku yaşanıyor. Çaykur Rizespor maçının 89. dakikasında Gökhan Gönül'ün sert darbesi sonrasında sakatlanan ve oyundan çıkan milli futbolcu stadı koltuk değnekleriyle terk etmek zorunda kalmıştı. Umut Meraş'ın dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonrasında sağ ayak bileğinde kemik ödemi ve ayak bileği dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kısmi yırtık saptandığı açıklandı. 26 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Umut Meraş, Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi.
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