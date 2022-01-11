N’Sakala ve Ljajic’e kapı acık

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, takımdan ayrılması gündemde olan isimleri açıkladı. "Ljajic için Başakşehir iddiaları doğru mu?" sorusunu yanıtlayan Kocadağ "Şu an için gelen resmi bir teklif yok" yanıtını verirken şöyle devam etti: "Adem Ljajic ve Fabrice N'Sakala ile yolları ayırmak için sene başından itibaren mücadelemizi yapıyoruz. Geçen sene de yaptık. İnşallah bu devre arası talipliler çıkarsa Beşiktaş'ın şartlarına uyan noktada olursa yolları ayırmak istiyoruz."
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, takımdan ayrılması gündemde olan isimleri açıkladı. "Ljajic için Başakşehir iddiaları doğru mu?" sorusunu yanıtlayan Kocadağ "Şu an için gelen resmi bir teklif yok" yanıtını verirken şöyle devam etti: "Adem Ljajic ve Fabrice N'Sakala ile yolları ayırmak için sene başından itibaren mücadelemizi yapıyoruz. Geçen sene de yaptık. İnşallah bu devre arası talipliler çıkarsa Beşiktaş'ın şartlarına uyan noktada olursa yolları ayırmak istiyoruz."