Kerem Kalafat Beşiktaş'ta!

Süper Lig'de zirveden iyice uzaklaşan Beşiktaş, Rosier'in alternatifini buldu. Beşiktaş’ın Uşakspor’a kiraladığı 20 yaşındaki sağ bek Kerem, “Beşiktaş çağırırsa geri döner” maddesi gereğince alacaklarını bırakarak Kartal’a geri döndü.
Beşiktaş, kiralık gönderdiği genç oyuncusu Kerem'i geri çağırdı. Uşakspor, Kerem Kalafat'ın Beşiktaş'a transferi konusunda anlaştıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadromuza kattığımız Kerem Kalafat, sözleşmesinde bulunan 'Beşiktaş çağırırsa geri döner' maddesi gereğince takımımızdan ayrılmıştır. Kulübümüzden alacaklarını bırakarak, Beşiktaş'a dönen Kerem Kalafat'a, Uşakspor'umuza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.