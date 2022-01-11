Beşiktaş transfer haberleri | Caio - Alex takası!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, menajerler de siyahbeyazlı kulübün kapısını çalmaya devam ediyor. Bugüne kadar kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için ülkesi Brezilya'dan birkaç takımla bazı görüşmelerin olduğu ortaya çıktı.