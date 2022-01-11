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Beşiktaş transfer haberleri | Caio - Alex takası!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, menajerler de siyah-beyazlı kulübün kapısını çalmaya devam ediyor. Flamengo kulübü, menajerler aracılığıyla Alex Teixeira için Rodrigo Caio takası önerisi yaparken; Beşiktaş yönetiminin teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Beşiktaş transfer haberleri | Caio - Alex takası!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, menajerler de siyahbeyazlı kulübün kapısını çalmaya devam ediyor. Bugüne kadar kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için ülkesi Brezilya'dan birkaç takımla bazı görüşmelerin olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş transfer haberleri | Caio - Alex takası!

Siyah-beyazlıların hedefi Alex'i Brezilya'da bir takıma satmak ya da takasta kullanarak en uygun şekilde elden çıkarmak. Beşiktaş'a gelmeden önce Alex'i isteyen birkaç Brezilya takımı vardı, bunlarla temas kuruldu ve sonuç bekleniyor.

Beşiktaş transfer haberleri | Caio - Alex takası!

Siyah-beyazlılara Flamengo takımından menajerler aracılığıyla Alex Teixeira için Rodrigo Caio takası önerisi geldi. 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Caio konusunda Beşiktaş yönetiminin teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

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