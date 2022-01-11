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Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Önder Karaveli'ye Katar'dan talip çıktı

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın'ın ardından takımın başına getirilen Önder Karaveli ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Katar’da Süper Kupa’yı kaldırdı... Katarlılar Önder Karaveli’ye hayran kaldı... Al Gharafa Başkanı Al Thani, Karaveli’yi takımının başında görmek istediğini açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Önder Karaveli'ye Katar'dan talip çıktı

Sergen Yalçın ile yollar ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ın başına geçen Önder Karaveli'nin kulüpte devam edip etmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı ama başarılı teknik adamın şimdiden yurt dışından talipleri var.

Önder Karaveli'nin Katar'da Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinin ardından kupayı kaldırması bu ülkede fazlasıyla ses getirdi. Al Gharafa Kulübü Başkanı Hamad bin Thamer Al Thani'nin Önder Karaveli'nin kısa süredeki başarısından, saha içindeki duruşundan ve mantalitesinden çok etkilendiği bildirildi.

Başkan Al Thani'nin Önder Karaveli'yi genç olması ve heyecanından dolayı takımının başında görmeyi çok istediği ve bu isteğini de kulüp yetkililerine ilettiği belirtildi. Al Gharafa Kulübü Başkanı Al Thani'nin Türkiye'ye son derece sempati ile bakan bir isim olduğu aynı zamanda dünyaca ünlü Al Jazeera televizyonunun da sahibi olduğu ifade ediliyor. Al Gharafa takımında daha önce Türk teknik direktör Bülent Uygun da görev yapmıştı.

Takvim'de yer alan habere göre, Katar Kulübü Al Gharafa'da şu anda gündemin 1 numaralı konusu olan Önder Karaveli'ye resmi teklifin gelmesinin an meselesi olduğu belirtiliyor. Ama son kararı Karaveli verecek.

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