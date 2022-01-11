Beşiktaşlı Adem Ljajic Emre Belözoğlu'nun yanına transfer oluyor! Başakşehir ile o tarihte...

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in Adem Ljajic transferinde sona çok yakın olduğu bildirildi. Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Adem Ljajic ile bir süredir görüşmelerini sürdüren turuncu-lacivertliler, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile hafta içerisinde resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.



Medipol Başakşehir, 1,5 yıllık sözleşme için Ljajic ile prensipte anlaşmaya vardı. Beşiktaş kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Baüşakşehir, Ljajıc'in yarım sezonluk ücretinin tamamını karşılayacak. Ljajic, ayrıca Beşiktaş'tan alacağeının bir kısmından feragat edeceği de gelen haberler arasında...



Takvim'in haberine göre, sezon başından beri kadro dışı olan ve hiç maç oynamayan Adem Ljajic'in takımdan ayrılmasıyla Siyah- Beyazlı kulübün bütçesinde önemli oranda bir rahatlama olacağı iddia ediliyor.