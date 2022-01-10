Üç puanı kaçırdık

Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli ve yardımcı antrenör Serdar Topraktepe koronavirüs nedeniyle saha kenarında yoktu. İki ismin yokluğunda görev Halim Okta'ya düştü. Altyapının başında olan Halim Okta maç sonunda, 3 puanı kaçırdıklarını söyledi.
Beşiktaş'taTeknik Sorumlu Önder Karaveli ve yardımcı antrenör Serdar Topraktepe koronavirüs nedeniyle saha kenarında yoktu. İki ismin yokluğunda görev Halim Okta'ya düştü. Altyapının başında olan Halim Okta maç sonunda, 3 puanı kaçırdıklarını söyledi. Oyuncularını kutlayan Okta, "Galibiyeti hak eden bir oyun oynadık. 3 puanı kaçırdık. Çok şanssız goller yedik. Bu kadar eksiğe rağmen iyiydik" dedi.