Haberler Beşiktaş Üç puanı kaçırdık

Üç puanı kaçırdık

Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli ve yardımcı antrenör Serdar Topraktepe koronavirüs nedeniyle saha kenarında yoktu. İki ismin yokluğunda görev Halim Okta'ya düştü. Altyapının başında olan Halim Okta maç sonunda, 3 puanı kaçırdıklarını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Üç puanı kaçırdık
Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli ve yardımcı antrenör Serdar Topraktepe koronavirüs nedeniyle saha kenarında yoktu. İki ismin yokluğunda görev Halim Okta'ya düştü. Altyapının başında olan Halim Okta maç sonunda, 3 puanı kaçırdıklarını söyledi. Oyuncularını kutlayan Okta, "Galibiyeti hak eden bir oyun oynadık. 3 puanı kaçırdık. Çok şanssız goller yedik. Bu kadar eksiğe rağmen iyiydik" dedi.
DİĞER
Özcan Deniz’den sevgilisi Samar Dadgar’a servet değerinde hediye! İşte Özcan Deniz’in sevgilisine yaptığı o jest!
Galatasaray’da kritik Domonec Torrent zirvesi! Gözler Fatih Terim’de…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor