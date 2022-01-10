Tümer Metin'den flaş Batshuayi sözleri! "Sergen Yalçın'la konuştuk..."

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Tümer Metin, flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler:
ÇOK İYİ GÖRÜNTÜ SERGİLEDİ
Emirhan'a iki kere şans geldi önce Katar'da sonra da bugün. Çok da iyi bir görüntü sergiledi. Sınavı geçmiş bir oyuncu. Salih, Oğuzhan, Gökhan Töre, Alex Teixeira, beyler üzgünüm ama siz biraz dinlenin bakalım, uzun süredir dinleniyorsunuz da... Bu genç çocuk alsın götürsün biraz buradan. Attığı gol üzerinden değerlendirme değil. Beşiktaş'ın bütün hücum organizyonlarının içinde Emirhan var. Attığında var, kaçırdığında var...
YOLU AÇIK OLSUN
Emirhan pozisyonun gereklerini yerine getirdi, bugün olmadı sonuç olarak ama belli ki olacak. Bugün sınavı geçen isimlerden biriydi. Yolu açık olsun.