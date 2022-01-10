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Tümer Metin'den flaş Batshuayi sözleri! "Sergen Yalçın'la konuştuk..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Mücadeleyi değerlendiren Tümer Metin, özellikle Michy Batshuayi hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 10:47
Tümer Metin'den flaş Batshuayi sözleri! "Sergen Yalçın'la konuştuk..."

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Tümer Metin, flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler:

Tümer Metin'den flaş Batshuayi sözleri! "Sergen Yalçın'la konuştuk..."

ÇOK İYİ GÖRÜNTÜ SERGİLEDİ
Emirhan'a iki kere şans geldi önce Katar'da sonra da bugün. Çok da iyi bir görüntü sergiledi. Sınavı geçmiş bir oyuncu. Salih, Oğuzhan, Gökhan Töre, Alex Teixeira, beyler üzgünüm ama siz biraz dinlenin bakalım, uzun süredir dinleniyorsunuz da... Bu genç çocuk alsın götürsün biraz buradan. Attığı gol üzerinden değerlendirme değil. Beşiktaş'ın bütün hücum organizyonlarının içinde Emirhan var. Attığında var, kaçırdığında var...

Tümer Metin'den flaş Batshuayi sözleri! "Sergen Yalçın'la konuştuk..."

YOLU AÇIK OLSUN
Emirhan pozisyonun gereklerini yerine getirdi, bugün olmadı sonuç olarak ama belli ki olacak. Bugün sınavı geçen isimlerden biriydi. Yolu açık olsun.

Tümer Metin'den flaş Batshuayi sözleri! "Sergen Yalçın'la konuştuk..."

SERGEN YALÇIN'LA KONUŞTUK
Sergen Hoca'yla uzun zaman sonra, bu sezonun başında otururken, sezon başıydı, takımın da tam oturmadığı dönemdi. Batshuayi için fikrini sordum hocaya. 'Vallahi atarsa başka başka bir şey oluruz' dedi. Dirençli, güçlü, yıpratır, poziyona girer ama atmadı. Batshuayi girdiklerinin yarısını atsa şu an liderle olan 20 puanlık fark, 6-7 olurdu. Yapanı da bırakmıyorlar zaten Chelsea'den, ya da direkt oynatıyorlar. Vermiyorlar yapanları.

Tümer Metin'den flaş Batshuayi sözleri! "Sergen Yalçın'la konuştuk..."

BUGÜN ORTAYA ÇIKTI
Ben geçen seneden beri aynı fikirdeyim, fikrim değişmedi. Ersin'in yan top zaafiyetinin üst düzeyde olduğunu düşünüyorum ve bu özelliği hala gelişmedi. Bugün de ortaya çıktı.

Tümer Metin'den flaş Batshuayi sözleri! "Sergen Yalçın'la konuştuk..."

İSTEDİKLERİ GİBİ OLMADI
Maç başlangıç kadrolarına göre Rizespor gelmez diyorduk, gelmedi de. İlk yarıda bir kere falan geldiler. 2-2'den sonra biraz, oyunun hızı, dinamiği Rizespor açısından yüksek tempodaydı. Boldrin ile çıkış yapabilirlerdi ama istedikleri gibi kullanamadılar.

Tümer Metin'den flaş Batshuayi sözleri! "Sergen Yalçın'la konuştuk..."

İki tane duran top golü. Büyük takımların bu zaafta duran top gol yemesini kabul edemiyorum ben. Rizespor da bu zamana kadar attığı gollerin büyük bir kısmını duran toptan atmışken hem de.

Tümer Metin'den flaş Batshuayi sözleri! "Sergen Yalçın'la konuştuk..."

Rizespor'un iki tane kafa vuracak futbolcusu var Selim Ay ve Palo. İkisine bir adam adama çıkarmaz mısın? Oyuncuyu bozmaz mısın, Palo çok boş kaldı ikinci golde.

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