Tümer Metin'den flaş Batshuayi sözleri! "Sergen Yalçın'la konuştuk..."

ÇOK İYİ GÖRÜNTÜ SERGİLEDİ

Emirhan'a iki kere şans geldi önce Katar'da sonra da bugün. Çok da iyi bir görüntü sergiledi. Sınavı geçmiş bir oyuncu. Salih, Oğuzhan, Gökhan Töre, Alex Teixeira, beyler üzgünüm ama siz biraz dinlenin bakalım, uzun süredir dinleniyorsunuz da... Bu genç çocuk alsın götürsün biraz buradan. Attığı gol üzerinden değerlendirme değil. Beşiktaş'ın bütün hücum organizyonlarının içinde Emirhan var. Attığında var, kaçırdığında var...