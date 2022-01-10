SPOR HABERİ - O diyalog ortaya çıktı! Gökhan Gönül ve Emirhan İlkhan...

Genç futbolcu da topun kendisinden çıktığını söyledi ve Alper Ulusoy kararını değiştirdi. Bu olayın ardından Gökhan Gönül de Emirhan'ı sarılarak tebrik etti.

'ÇOK BOŞ 2 GOL YEDİK'

Maç sonu açıklamalarda bulunan Emirhan İlhan, "Elimden geleni yaptım, yaptık. Çok boş 2 gol yedik. Bizim kontrolümüzde olan bir oyunu yediğimiz saçmasapan 2 golle bitirdik. Çok üzgünüz. Üzgünüm yapacak bir şey yok. İyi oynamak yetmiyor. Önemli olan kazanmak" şeklinde konuştu.