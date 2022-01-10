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Kerem Kalafat Beşiktaş'a geri döndü! Resmi açıklama...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar sezon başında kiralık olarak gönderilen Kerem Kalafat'ı geri çağırdı. Uşakspor, genç futbolcunun Beşiktaş'a geri döndüğünü açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:36
Kerem Kalafat Beşiktaş'a geri döndü! Resmi açıklama...

Uşakspor, Kerem Kalafat'ın Beşiktaş'a transferi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Uşakspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile bir süredir Kerem Kalafat için süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı. Kerem Kalafat'ın sözleşmesinde bulunan "Beşiktaş çağırırsa döner" maddesi gereğince ayrıldığı belirtilen açıklamada ayrıca Kalafat'ın kulüpten alacaklarını da bıraktığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada; "Sezon başında Beşiktaş JK'den kiralık olarak kadromuza kattığımız Kerem Kalafat, sözleşmesinde bulunan 'Beşiktaş çağırırsa geri döner' maddesi gereğince takımımızdan ayrılmıştır. Kulübümüzden alacaklarını bırakarak, Beşiktaş JK'ye dönen Kerem Kalafat'a, Uşakspor'umuza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Kerem Kalafat" ifadelerine yer verildi.

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