BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Bu üçlünün saha içindeki rotasyonlu, yer değiştirerek oynadığı oyun ve bunun getirdiği hareketlilik, çok fazla pozisyon üretmesine neden oldu. Başta Batshuayi ve Güven final paslarında doğru tercihler yapıp, son vuruş becerisini de gösterseydi çok rahat maçı kazanabilirlerdi. Beşiktaş'ın özellikle son bölümde oynadığı maçlarda, saha içi enerjisi ve konsantrasyonu sezonun o kötü gittiği dönemine göre çok çok daha iyi durumda. Zaten bunun da olumlu bir şekilde sahaya yansıması net olarak da görülüyor. Beşiktaş'ın bu sezonunu tarif etsek; herhalde tek kelime her şeyi anlatacağını düşünüyorum, bu da tabii ki "Eksikler".
Siyah-beyazlılar sezon başından beri sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle ideal kadrosuyla fazla saha içinde yer alamama eksikliği, son vuruş beceri eksikliği, Ersin'in yan toplardaki zafiyeti ve eksikliği, hücum ve savunmadaki oyun dengesinin eksikliği, saha içinde birlikte hareket edememe ve düşünememe eksikliği, yapılan bireysel hatalarla kaybedilen maç eksiklikleri, fiziksel olarak maçların ikinci devresinde oyundan düşmeleri ve yüksek tempolarda oyunu sürdürememe eksiklikleri.
Ve en önemli de sürdürülebilir, dengeli, prensiplerini net olarak takıma hücum ve savunmada ne olacağını koyarak, bunun üzerine güçlü oyun oynayamama eksikliği; bu seneki kötü gidişatın en önemli nedenleridir.