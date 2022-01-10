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BEŞİKTAŞ HABERİ - Josef de Souza'dan kafa karıştıran paylaşım!

Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş rakibi ile 2-2 berabere kalırken, mücadeleye karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'un kararları tartışmalara neden olmuştu. Karşılaşmanın ardından Josef de Souza sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:14
BEŞİKTAŞ HABERİ - Josef de Souza'dan kafa karıştıran paylaşım!

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Karşıklaşmada Montero ve Gökhan Gönül'ün gördüğü kartlar çok konuşuldu.

İLK ÖNCE GÖKHAN GÖNÜL GÖRDÜ
Gökhan Gönül'ün Umut Meraş'a yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi tecrübeli oyuncuyu ikinci sarı karttan oyun dışına attı. Bu esnada Beşiktaşlı stoper Montero, Rizesporlu futbolcularla itişmeye girince maçın hakemi Montero'yu da ikinci sarı karttan oyun dışına attı.

JOSEF'TEN TEPKİ!
Siyah-beyazlılarda Francisco Montero 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Josef de Souza takım arkadaşına sert tepki gösterdi. Josef, Montero'nun üzerine yürümek isterken Beşiktaşlı futbolcular araya girdi. Sosyal medyada Montero'ya tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar genç oyuncunun yaptığı bu davranıştan ötürü kadro dışı kalması gerektiğini savunuyor.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM!
Josef de Souza sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. İşte o paylaşım...

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