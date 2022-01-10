Batshuayi çıldırttı

Beşiktaş'ıngolcüsü Mitchy Batshuayi, Çaykur Rizespor deplasmanında 25. dakikada sahneye çıktı. Penaltıda topun başına geçen Belçikalı golcü, bu sezon Süper Lig'de 7. kez fileleri sarstı. 28 yaşındaki santrfor girdiği sayısız fırsatları ise harcayarak taraftarları çileden çıkardı. Batshuayi, henüz 2. dakikada Gökhan Akkan'a takıldı. 13. dakikada net fırsatta Gökhan'ı yine geçemedi. 15. dakikada şutu savunmaya takılan Batsman, 27'de ve 32'de kaleciye nişanladı. Batshuayi 53'te net fırsatı harcayınca dönen top gol oldu ve eşitlik sağlandı. 10 şut çekip, 18 kez ceza sahasında topla buluşan Batsman 1 golde kalınca taraftarları çileden çıkardı.