Altın Çocuk Emirhan

Zorlukların gölgesinde, tam 16 eksikle Ç. Rize deplasmanına çıkan Beşiktaş, pırlanta gibi bir futbolcu kazandı. A Takım formasını Katar'da Antalyaspor ile Süper Kupa maçında oynayan Emirhan İlkhan, Karadeniz'de ilk 11'de sahaya çıktı. İlk Süper Lig maçını oynayan 17 yaşındaki orta saha, henüz maçın 9. dakikasında yaptığı kafa vuruşuyla üst direğe takıldı. 25. dakikada kazanılan penaltının da kahramanı oldu.

FAIR PLAY ÖRNEĞİ!

39'da sahalarda görmek istediğimiz bir olay yaşandı. Emirhan ile Gökhan Gönül'ün mücadelesinde top taca çıktı. Hakem topu Beşiktaş'a verdi ama Emirhan kendisinden çıktığını söyleyip fair play örneği gösterdi. Emirhan, A Takım'da ilk golünü 60'ta attı. Ceza sahası içinde Güven'den aldığı pası sol ayağının içiyle vuran Emirhan, Gökhan Akkan'ı mağlup etti ve takımını öne geçirdi. Son anlarda da gole çok yaklaştı ama olmadı.

KAZANAMAMAK ÜZÜCÜ

Maçın kahramanı olan Emirhan, maç sonunda üzgündü. Genç futbolcu, "Elimden geleni yaptım, yaptık. Çok boş iki gol yedik. Kontrolümüzdeki oyunu, yediğimiz saçma sapan iki golle berabere bitirdik. Bizim hatamız. Çok üzgünüz. İyi oynamak yetmiyor, önemli olan kazanmak" dedi.