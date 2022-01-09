Yaralı Kartal zafer peşinde! İşte Beşiktaş'ın Rizespor maçı 11'i

Covid-19 vakalarının fazla yaşandığı Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Covid testleri pozitif çıkan 9 futbolcu ile 2 de sakatı bulunan ve bu nedenle 11 oyuncusundan yoksun olarak Rize'ye giden siyah-beyazlılar; ikinci yarının ilk maçında Karadeniz ekibinden puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak.

3 OYUNCU GERİ DÖNDÜ

Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ta Covid olan oyuncular şöyle: Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Cyle Larin, Kenan Karaman, Can Bozdoğan ve Mehmet Topal. Siyahbeyazlılarda Kevin N'Koudou ve Merk Günok ise sakatlıkları sebebile kadroda yer almadı. Bu arada siyah-beyazlılarda hastalığı atlatan Necip Uysal, Güven Yalçın ve Salih Uçan ise dün sabah 19 kişilik kamp kadrosuna dahil edildi.

DIŞARIDA 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda çıktığı 9 deplasman maçından sadece birini kazanabildi. Dış sahadaki 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu. Deplasmanda sadece 6 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 7 karşılaşmayı ise kazanamadı.

SON 9 MAÇINDA YENİLMEDİ

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 19 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 7 farkla üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş deplasmanda 12 kez kazanırken, ev sahibi 5 kez galip geldi, 2 maç berabere bitti. Siyah-beyazlılar 33, yeşil-mavililer 23 gol attı. Siyah-beyazlılar 2005-06'daki mağlubiyetin ardından deplasmandaki 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

4 GENÇ KADROYA ALINDI

Beşiktaş'ta hastalık ve sakatlıkları sebebiyle 11 oyuncu kadroya giremezken, yerlerine altyapıdan 4 genç isim kadroya dahil edildi. Siyah-beyazlılarda Göktuğ Baytekin, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş ve Demir Ege Tıknaz; A takımla birlikte Rize deplasmanına götürüldüler.

VIDA KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta bugünkü Çaykur Rizespor maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup ve Domagoj Vida kart sınırındaki isimler. Ancak Cyle Larin ile Oğuzhan Özyakup, Covid tesleri pozitif olduğu için kadroda yer almazken; sadece Vida şans bulması ve sarı kart görmesi durumunda bir sonraki maçta (G.Antep) cezalı duruma düşecek.

Ç. RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ç.Rizespor: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Yasin, Boldrin, Baiano, Boyd, Pohjanpalo

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Salih, Necip, Güven, Josef, Umut, Batshuayi