SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Salih Uçan Rizespor maçı kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Özellikle Covid vakaları nedeniyle deplasmana eksik giden siyah-beyazlılara bu maç öncesi bir kötü haber de Salih Uçan'dan geldi. Kulüp yaptığı duyuruda oyuncunun sindirim sistemi enfeksiyonu geçirdiğini bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.