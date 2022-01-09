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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Salih Uçan Rizespor maçı kadrosundan çıkarıldı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Rizespor'la oynayacağı maç öncesi siyah-beyazlılara bir kötü haber daha geldi. Kartal'da sindirim sistemi enfeksiyonu geçiren Salih Uçan müsabakanın kadrosundan çıkarıldı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 11:28 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 11:44
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Salih Uçan Rizespor maçı kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Özellikle Covid vakaları nedeniyle deplasmana eksik giden siyah-beyazlılara bu maç öncesi bir kötü haber de Salih Uçan'dan geldi. Kulüp yaptığı duyuruda oyuncunun sindirim sistemi enfeksiyonu geçirdiğini bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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