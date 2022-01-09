Rizespor Beşiktaş maçı sonrası Halim Okta konuştu! "Çok talihsiz iki gol yedik"

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Halim Okta açıklamalarda bulundu.

İşte Halim Okta'nın açıklamaları:

Maçın genelinde çok daha üstündük. Çok sayıda pozisyon bulduk. Çok talihsiz iki gol yedik. Duran toptan yedik ama duran top golü bile değil bence, şans eseri yediğimiz goller. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum, çok başarılıydılar.

Oyuncularımız, değerli oyuncular. Bu oyunu bekliyorduk ve bizi yanıltmadılar.

Futbolda bazen kaçıyor tabii. Batshuayi birçok gol pozisyonu kaçırdı. Bazen gol atmayı çok isteyince, kaçırmak daha kolay oluyor. Bugün onun için şanssız bir gündü. Çok sayıda gol atabilirdi belki. Eğer fırsat yakaladığınızda atamazsanız, maalesef kalenizde gol oluyor.

Bizdeki oyuncu sayısının eksilmesi için her türlü ortam sağlanıyor. Virüs, grip, sakatlık… Onlar bizi buluyor. Sağlıklı oyuncularımızla devam edeceğiz. Sahaya 11 kişi çıkabildikçe, bizim için bir problem yok.

"EMİRHAN İLKHAN'I ÇOK TEBRİK EDİYORUM"

Emirhan İlkhan'ı çok tebrik ediyorum. O, altyapıdan kazandırdığımız oyunculardan biri ama sonuncusu değil. Çok başarılı olacaklarına inanıyoruz bu oyuncularımızın. Emirhan, gerek kupada gerek bu maçta verilen görevi çok iyi yerine getirdi.