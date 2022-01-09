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Beşiktaş'a transferde kötü haber! Jed Wallace’a izin çıkmadı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın bir süredir peşinde olduğu kanat oyuncusu Jed Wallace'tan kötü haber geldi. İngiliz futbolcunun kulübü Millwall, “Bizi play-off’a taşıyacak olan Wallece’yi satmıyoruz” açıklamasını yaparak transfere kapıları kapattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Jed Wallace’a izin çıkmadı

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jed Wallace'in gitmesine kulübü Millwal izin vermedi. The Sun gazetesinin haberine göre Millwall; Beşiktaş, Nottingham Forest, Middlesbrough ve Sheffield United'ın ilgisini çeken Jed Wallace'ın gitmesine izin vermek istemiyor.

Kanat oyuncusunun sözleşmesi Haziran'da bitiyor. Ancak Milwall, sezon sonunda uzatmasını umdukları ve kendilerini play-off'lara götürebilecek önemli bir oyuncu olarak değerlendirdikleri için nakit para tekliflerini dinlemiyorlar.

Nottingham Post'a göre N. Forest'ın, 27 yaşındaki oyuncu için iki teklifi de reddedildi.

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