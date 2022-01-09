Beşiktaş'a transferde kötü haber! Jed Wallace’a izin çıkmadı

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jed Wallace'in gitmesine kulübü Millwal izin vermedi. The Sun gazetesinin haberine göre Millwall; Beşiktaş, Nottingham Forest, Middlesbrough ve Sheffield United'ın ilgisini çeken Jed Wallace'ın gitmesine izin vermek istemiyor.

Kanat oyuncusunun sözleşmesi Haziran'da bitiyor. Ancak Milwall, sezon sonunda uzatmasını umdukları ve kendilerini play-off'lara götürebilecek önemli bir oyuncu olarak değerlendirdikleri için nakit para tekliflerini dinlemiyorlar.

Nottingham Post'a göre N. Forest'ın, 27 yaşındaki oyuncu için iki teklifi de reddedildi.