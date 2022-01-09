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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da yeniden Diego Costa heyecanı!

Sezon başında Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Diego Costa, Atletico Mineiro ile sözleşmesini feshetti. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki yıldız için siyah-beyazlıların bir girişimde bulunup bulunmayacağı, yönetimin teknik heyetle yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da yeniden Diego Costa heyecanı!
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Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile yıldız futbolcu Diego Costa'nın yolları ayrılıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre golcü yıldız Diego Costa, Atletico Mineiro ile sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya vardı. Ağustos 2021'den bu yana Atletico Mineiro forması giyen 33 yaşındaki santrfor, bu sezon 19 maçta 5 gol, 1 asistlik performans göstermişti.

Atletico Mineiro'ya transfer olmadan önce Diego Costa'nın ismi yaz transfer döneminde de Beşiktaş ile anılıyordu. Siyah-beyazlıların, Costa için bir girişimde bulunup bulunmayacağı, yönetimin teknik heyetle yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak.

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