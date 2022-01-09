Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

İki kez öne geçtiği maçta skor üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş'ın gollerini 25'te Batshuayi (pen.) ile 60'ta Emirhan İlkhan atarken, Rizespor'da bir puanı getiren isim 56 ve 68'de fileleri havalandıran Pohjanpalo oldu.

TRABZON'LA FARK 20'YE ÇIKTI!

Deplasmandaki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Beşiktaş'ta zirve yarışından da iyice koptu. Siyah-beyazlılar puanını 29 yaparken, lider Trabzonspor'la aradaki fark 20 puana yükseldi.

Düşme hattında yer alan Rizespor ise bu sonuçla puanını 18'e çıkardı.