Haberler Beşiktaş Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş, iki kez öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Siyah-beyazlıların gollerini Batshuayi ve Emirhan İlkhan atarken, Rizespor'un golleri Pohjanpalo'dan geldi. Beşiktaş'ın bu sonuçla deplasmandaki galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 20:56 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 21:05
Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

İki kez öne geçtiği maçta skor üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş'ın gollerini 25'te Batshuayi (pen.) ile 60'ta Emirhan İlkhan atarken, Rizespor'da bir puanı getiren isim 56 ve 68'de fileleri havalandıran Pohjanpalo oldu.

TRABZON'LA FARK 20'YE ÇIKTI!

Deplasmandaki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Beşiktaş'ta zirve yarışından da iyice koptu. Siyah-beyazlılar puanını 29 yaparken, lider Trabzonspor'la aradaki fark 20 puana yükseldi.

Düşme hattında yer alan Rizespor ise bu sonuçla puanını 18'e çıkardı.

VAR uyardı penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon... Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
MasterChef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek arasında neler oluyor? Hırsını alamadı öyle bir gönderme yaptı ki...
Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor | 9- 10 Ocak 2022 HAVA DURUMU
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor