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Beşiktaş'a bedava golcü! Elkeson için çalışmalar başladı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Michy Batshuayi'nin hayal kırıklığı yaratmasının ardından Kartal'da rota golcü transferine çevrilmişti. Siyah-beyazlılar bonservisi elinde olan Elkeson için çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş'a bedava golcü! Elkeson için çalışmalar başladı

Michy Batshuayi'nin son dönemde büyük hayal kırıklığı yaratan performansının ardından forvet transferini gündemine alan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'a bedava golcü! Elkeson için çalışmalar başladı

KARİYERİ ÇOK ETKİLEYİCİ

Takvim'in haberine göre; bonservisi elinde olan ünlü golcü Elkeson, menajeri tarafından Siyah-Beyazlılar'a teklif edildi. 12 Aralık'ta Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldızla ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Beşiktaş'a bedava golcü! Elkeson için çalışmalar başladı

32 yaşındaki Elkeson, Çin'de çıktığı 185 maçta 122 gol atıp 52 asist yaparak müthiş bir performansın altına imzasını attı. Ülkesi Brezilya dışında kariyeri boyunca sadece Çin'de oynayan tecrübeli yıldızın şu anki piyasata değeri 4 milyon Euro. 1.80 boyundaki Elkeson hücumun kanatlarında da görev yapabiliyor. 2016 yılında Guangzhou'dan Shanghai'ye 18.5 milyon Euro'ya transfer olan Sambacı, 2019'da eski takımına geri döndü.

Beşiktaş'a bedava golcü! Elkeson için çalışmalar başladı

ÜLKESİNDEN İSTİYORLAR

Beşiktaş yönetiminin konuyu değerlendikten sonra Elkeson'un menajerine geri dönüş yapacağı öğrenildi. Yıldız futbolcuyu ülkesi Brezilya'dan da 3 kulübün istediği gelen bilgiler arasında.

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