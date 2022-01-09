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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya bir talip daha çıktı! Udinese...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta transferin gözde ismi Hırvat stoper Domagoj Vida oldu. Siyah-beyazlıların deneyimli savunmacısı Watford'ın ardından Udinese'nin de gündemine girdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 09:02
TUĞÇE ERGİNKOÇ
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya bir talip daha çıktı! Udinese...

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, Domagoj Vida ile yolların ayrılacağı söylentileri çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya bir talip daha çıktı! Udinese...

Hırvat stoperin menajeri, İngiliz kulübü Watford'ın oyuncuya talip olmasına ilişkin, "Bir ilgi var tabi ki Watford'dan. Yazılanlar doğru. Bu çok normal. Daha önce de Premier Lig'den çok fazla teklif gelmişti. Şimdi de Watford'un bir ilgisi var ama Vida'nın sezon sonu kontratı bitiyor. Kontrat uzatılır, uzatılmaz, oyuncu ve kulüp arasındaki anlaşmaya bağlı" açıklamasını yapmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya bir talip daha çıktı! Udinese...

Vida'ya bir talip de İtalya'dan çıktı. Calciomercato'da yer alan habere göre Udinese de 32 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor.

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