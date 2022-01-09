BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'ya bir talip daha çıktı! Udinese...

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, Domagoj Vida ile yolların ayrılacağı söylentileri çıkmıştı.
Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, Domagoj Vida ile yolların ayrılacağı söylentileri çıkmıştı.
Hırvat stoperin menajeri, İngiliz kulübü Watford'ın oyuncuya talip olmasına ilişkin, "Bir ilgi var tabi ki Watford'dan. Yazılanlar doğru. Bu çok normal. Daha önce de Premier Lig'den çok fazla teklif gelmişti. Şimdi de Watford'un bir ilgisi var ama Vida'nın sezon sonu kontratı bitiyor. Kontrat uzatılır, uzatılmaz, oyuncu ve kulüp arasındaki anlaşmaya bağlı" açıklamasını yapmıştı.
Vida'ya bir talip de İtalya'dan çıktı. Calciomercato'da yer alan habere göre Udinese de 32 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor.
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Domagoj Vida, bu sezon siyah-beyazlı formayla 19 karşılaşmada görev aldı.