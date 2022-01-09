BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza ve Montero'dan maç sonu flaş paylaşım

Rize'de oynanan maç, 2-2 eşitlikle sona ererken müsabakanın son anlarında ortalık bir anda karıştı. Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Montero, Gökhan'ın üzerine yürüdü ve diğer futbolcuların da olaya karışmasıyla iki takım birbirine girdi. Futbolcular güçlükle sakinleştirilirken Montero ikinci sarı karttan ihraç edildi.

JOSEF - MONTERO ARASINDA GERGİNLİK

Öte yandan Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Montero arasında gerginlik yaşandı. Josef de Souza kırmızı kart gören takım arkadaşı Montero'ya sert tepki gösterdi. Brezilyalı futbolcu, Montero'nun üzerine yürümek isterken Beşiktaşlı futbolcular araya girdi.

MAÇ SONU BİRLİKTE FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Josef de Souza, maçın ardından Montero ile birlikte olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda "Sahada olan her şey sahada kalır. Bazen kazanma isteğimiz bizim kendimizi kaybetmemize yok açıyor. Ama inanın her şey takımın iyiliği için. Peki ya sonra? Sonra sarılıyoruz ve devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

MONTERO'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Montero ise paylaşımında, "Sarı kartım varken ikinci sarı kartı görüp takımımı 10 kişi bırakarak hata yaptım, çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. Çok üzgünüm çünkü her maç canımı dişime takıyorum. Sizi seviyorum. Haydi Beşiktaş." ifadelerini kullandı.





