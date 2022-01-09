BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal rahat bir nefes aldı! O isimler negatife döndü (BJK spor haberi)

Süper Kupa'yı kazanan ancak üst üste gelen Covid-19 vakalarıyla Ç.Rize maçı öncesi sıkıntıya giren Beşiktaş'ta 6 futbolcuya yapılan testlerden sevindirici sonuçlar geldi. Önceki akşam açıklanan Atiba ve Alex'le birlikte pozitif sayısı 7'ye çıkan siyah-beyazlılarda Önder Karaveli, yardımcısı Serdar Topraktepe ve antrenör ekibinden iki kişi daha Koronavirüs'e yakalanmıştı. Karantinası biten Oğuzhan ile birlikte, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Necip, Serdar, Salih, Güven ve Can dün teste girdi.
BİR NEBZE OLSUN RAHATLADILAR
Sabah'ın haberine göre; hastalıkları geçen Necip, Güven, Serdar ve Salih'in dışında Oğuzhan'ın da test sonuçları negatif çıktı. 8 gündür takımdan ayrı kalan ve idman yapamayan Oğuzhan hazır olmadığı gerekçesiyle maçın kadrosuna dahil edilmezken diğer 4 oyuncu takıma döndü. Böylelikle kadro kurmakta ciddi sorunlar yaşayan Beşiktaş, bir nebze olsun rahatladı.
KIMLER FORMA GIYMEYECEK?
Covid-19: Ghezzal, Kenan, Pjanic, Larin, Alex, Atiba
Hasta: Mehmet Topal, Can Bozdoğan
Sakat: Mert Günok, N'Koudou
İdman Eksiği: Oğuzhan Özyakup
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