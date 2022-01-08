Şut çalıştılar

Kara Kartal, Rize maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. U-19 Akademi Takımı'nın yardımcı antrenörü Serdar Topraktepe'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı programlar uygulandı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçının ardından şut çalışmasıyla tamamlandı.



YOLCULUK BUGÜN

Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Trabzon'a ardından karayolu ile Rize'ye giderek kampa girecek.