SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda 11 isim kafileye dahil edilmedi.
❌Kadroda yer almayan isimler şöyle:
Mert Günok, Rachid Ghezzal, N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Pjanic, Atiba, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Larin, Mehmet Topal
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN RİZESPOR MAÇI KADROSU
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor kafilesinde ise, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Domagoj Vida, Francisco Montero, Welinton, Serdar Saatçı, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Mitchy Batshuayi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz yer alıyor.