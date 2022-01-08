Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan kadroya takviye! Kerem Kalafat geri dönüyor... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan kadroya takviye! Kerem Kalafat geri dönüyor... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlı yönetim, Uşakspor’a kiraladığı genç sağ beki yeniden kadrosuna katacak. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan kadroya takviye! Kerem Kalafat geri dönüyor... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, sezon başında Uşakspor'a gelişim sağlaması için kiraladığı sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat'ı tekrar kadrosuna katmak için kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 20 yaşındaki genç futbolcuyu uzun lig ve kupa maratonunda sağ bekte alternatifi bulunmayan Valentin Rosier'in yedeği olarak değerlendirecek. Kalafat, bu sezon 16 maçta forma giyerken, gol veya asist üretemedi. Öte yandan Kerem Kalafat, verdiği bir röportajda Beşiktaş formasının giymenin her gencin hayali olduğunu ve uzun süre siyah- beyazlı formayı terletmek istediğini söylemişti.

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