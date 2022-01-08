BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan’a kanca! Alman devi... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan'a Alman kancası. Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinde herkesin dikkatini çeken Emirhan İlkhan'ı, Bundesliga ekiplerinden Dortmund'un aylardır izlediği ortaya çıktı. UEFA Gençlik Ligi'nde Dortmund U-19 Takımı'na 3-2 mağlup olan Beşiktaş U-19 Takımı'ndan Emirhan İlkhan Alman ekibinin radarına girdi. Dortmund scoutları genç oyuncuyu beğenirken, o günden bu yana izlemeye devam ediyor.

Emirhan İlkhan bu sezon U-19 Süper Ligi'nde 10 maçta 7 gol, UEFA Gençlik Ligi'nde 7 maçta 3 gol ve 2 asistle oynadı. 1 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emirhan 2019 yılından bu yana siyah-beyazlı kulübün altyapısında top koşturuyor. Beşiktaş U-19 Takımı formasıyla 18 karşılaşmada görev yapan genç oyuncu orta sahanın ortasında görev yapıyor.



