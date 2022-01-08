BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan’a kanca! Alman devi... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan'a Alman kancası. Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinde herkesin dikkatini çeken Emirhan İlkhan'ı, Bundesliga ekiplerinden Dortmund'un aylardır izlediği ortaya çıktı. UEFA Gençlik Ligi'nde Dortmund U-19 Takımı'na 3-2 mağlup olan Beşiktaş U-19 Takımı'ndan Emirhan İlkhan Alman ekibinin radarına girdi. Dortmund scoutları genç oyuncuyu beğenirken, o günden bu yana izlemeye devam ediyor.
Emirhan İlkhan bu sezon U-19 Süper Ligi'nde 10 maçta 7 gol, UEFA Gençlik Ligi'nde 7 maçta 3 gol ve 2 asistle oynadı. 1 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emirhan 2019 yılından bu yana siyah-beyazlı kulübün altyapısında top koşturuyor. Beşiktaş U-19 Takımı formasıyla 18 karşılaşmada görev yapan genç oyuncu orta sahanın ortasında görev yapıyor.
SON GÖZDE DEMİR
Beşiktaş'ta genç oyuncular yavaş yavaş A takıma katılmaya başladı. Önder Karaveli'nin, Emirhan gibi forma vermeyi düşündüğü ismin Demir Ege Tıknaz olduğu öğrenildi. Fizik olarak Sergen Yalçın'a çok benzeyen ve 10 numara mevkiinde görev yapan 2004 doğumlu Demir Ege'nin, Karaveli'nin en fazla üzerinde durduğu isimlerden birisi olduğu öğrenildi. 17 yaşındaki yıldızı adayı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanacak maçta yedek kulübesindeydi. Ligde ise Sivasspor maçında kulübede yer aldı.