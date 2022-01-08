BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da vakalar artıyor! Ne olacak şimdi? (BJK spor haberi)

Sezonun ilk yarısında sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'ın kapısına bu kez de koronavirüs dayandı. Süper Kupa maçı öncesinde 1 futbolcunun Covid-19, 5 futbolcunun da grip semptomları göstermesiyle başlayan vakalar, Doha'da Ghezzal'ın pozitif, Mehmet Topal'ın da yine semptom gösterip Türkiye'ye dönemsiyle devam etmişti. Dün ise bu vakalara yenileri eklendi. Siyah-beyazlı kulüp teknik direktör Önder Karaveli ve 3 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandığını açıkladı. Yani siyah beyazlılarda şu an 5'i kesin biri şüpheli 6 futbolcu, teknik direktör Önder Karaveli, 1 teknik direktör yardımcısı ve 1 basın sorumlusu olmak üzere 9 kişi takımdan izole edildi.





HALİM OKTA KENARDA



Bu durum da Rize ile oynanacak karşılaşma öncesi paniğe neden oldu. Rize sınavı için kadro kurmakta zorlanacak olan Beşiktaş'ta nasıl bir oyun kurgusu olacağı ve kimlerin sahaya çıkacağı merak ediliyor. Öte yandan maçın ertelenme ihtimali de ortadan kalktı. TFF'nin Kovid-19 ile ilgili yayınlamış olduğu talimatlar uyarınca, bir takım 9 lisanslı oyuncusu kalıncaya kadar maçlara çıkmakla yükümlü ve herhangi bir şekilde maçların ertelenmesi söz konusu değil. Sayı 9 futbolcunun altına düşerse de hükmen yenilgi geçerli oluyor. Öte yandan Karaveli'nin yerine görev alacak olan Serdar Topraktepe de pozitif çıkınca görev Halim Okta'ya kaldı.