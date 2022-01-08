Adem Ljajic Başakşehir'e! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Adem Ljajic'in yeni adresi belli oldu. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Adem Ljajic siyah-beyazlılardan ayrılıp Başakşehir'e transfer oluyor.
Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Adem Ljajic'in yeni adresi belli oldu. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Adem Ljajic siyah-beyazlılardan ayrılıp Başakşehir'e transfer oluyor.
1.5 SEZONLUK SÖZLEŞME!
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediği Sırp futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan Başakşehir yönetimi, 1.5 sezonluk sözleşmeye imza attıracak.
İtalya'dan birçok takımın gündemine gelen Adem Ljajic yapılan teklifleri geri çevirdi ve İstanbul'da kalmayı tercih etti.
Beşiktaş'ta toplam 85 maçta forma giyen Ljajic, 18 gol atıp 29 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu Türkiye'ye gelmeden önce neredeyse tüm kariyerini İtalya'da geçirdi. Ljajic, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino gibi takımlarda forma giydi.