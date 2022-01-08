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Adem Ljajic Başakşehir'e! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adem Ljajic ara transfer döneminde takımdan ayrılıyor. Siyah-beyazlıların gelecek planları arasında yer almayan Sırp futbolcunun yeni adresi Başakşehir oluyor. 30 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibiyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 10:36
BURAK ŞENTÜRK
Adem Ljajic Başakşehir'e! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Adem Ljajic'in yeni adresi belli oldu. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Adem Ljajic siyah-beyazlılardan ayrılıp Başakşehir'e transfer oluyor.

Adem Ljajic Başakşehir'e! İşte sözleşme detayları

1.5 SEZONLUK SÖZLEŞME!
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediği Sırp futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan Başakşehir yönetimi, 1.5 sezonluk sözleşmeye imza attıracak.

Adem Ljajic Başakşehir'e! İşte sözleşme detayları

İtalya'dan birçok takımın gündemine gelen Adem Ljajic yapılan teklifleri geri çevirdi ve İstanbul'da kalmayı tercih etti.

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