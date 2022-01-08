Adem Ljajic Başakşehir'e! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş 'ta gözden çıkarılan Adem Ljajic 'in yeni adresi belli oldu. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Adem Ljajic siyah-beyazlılardan ayrılıp Başakşehir 'e transfer oluyor.

İtalya'dan birçok takımın gündemine gelen Adem Ljajic yapılan teklifleri geri çevirdi ve İstanbul'da kalmayı tercih etti.