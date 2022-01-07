BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ı gençleri uçuruyor! İşte dikkat çeken istatistikler

İSTİKRARLI GENÇ RIDVAN

Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz da istikrarıyla dikkat çekiyor. Sol bekte görev yapan Rıdvan, 2018-19'da 1 maçta süre alırken, sonraki sezon 6 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesine çıktı. Geçen sezon 18 lig maçında bir gol atan 20 yaşındaki futbolcu, 2 Türkiye Kupası ve bir Avrupa kupası maçında şans buldu. Takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Rıdvan, 13 lig karşılaşmasında fileleri 2 kez havalandırdı. Genç oyuncu ayrıca bu sezon 2 Şampiyonlar Ligi, birer de Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçına çıktı.

SERDAR ADIM ADIM İLERLİYOR

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki oyuncusu Serdar Saatçı da daha fazla şans bulmaya başlayan altyapı oyunculardan biri oldu. Geçen sezon sadece bir Türkiye Kupası mücadelesinde süre alan Serdar, bu sezon ise 4 lig, birer Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçında forma giydi.