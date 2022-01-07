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Emirhan: Atiba formamdan çekti

Beşiktaş'ın altyapıdaki yeni umudu Emirhan İlkhan oldu. İlk profesyonel deneyimini Turkcell Süper Kupa'da yaşayan 17 yaşındaki oyuncu, performansıyla beğeni topladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 06:50
Emirhan: Atiba formamdan çekti
Beşiktaş'ın altyapıdaki yeni umudu Emirhan İlkhan oldu. İlk profesyonel deneyimini Turkcell Süper Kupa'da yaşayan 17 yaşındaki oyuncu, performansıyla beğeni topladı. Kupanın kazanıldığı anın kendisi için unutulmaz olduğunu söyleyen genç Emirhan, "Kupanın geldiği an mükemmel bir andı. Ben koşuyorum, Atiba formamdan çekiyor. Adam kaç yaşına geldi, hala koşuyor. Kaptan devam ediyor, etsin. İnanılmaz bir karakter. Mükemmel karakter tüm takım. Tüm takım da gelip beni tebrik etti. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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