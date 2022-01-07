Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka daha... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka daha... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, iki oyuncusunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 19:52 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 20:01
Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka daha... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, iki oyuncusunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İşte yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

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