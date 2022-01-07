Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka daha... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, iki oyuncusunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İşte yapılan açıklama:
Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.