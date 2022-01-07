Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Görüşmeler başladı! Kerem Kalafat geri dönüyor

BEŞİKTAŞ HABERİ: Görüşmeler başladı! Kerem Kalafat geri dönüyor

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, uzun lig ve kupa maratonunda sağ bekte alternatifi bulunmayan Valentin Rosier'i yedekleyebilmek için Uşakspor’a kiraladığı genç oyuncu Kerem Kalafat’ı tekrardan kadroya katma adına girişimlere başladı. Önder Karaveli 20 yaşındaki futbolcuyu rotasyonda değerlendirmek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 15:28
BEŞİKTAŞ HABERİ: Görüşmeler başladı! Kerem Kalafat geri dönüyor

Beşiktaş, sezon başında Uşakspor'a gelişim sağlaması için kiraladığı sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat'ı tekrar kadrosuna katmak için kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başladı. Elde edilen bilgilere göre de Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 20 yaşındaki genç futbolcuyu Rosier'in yedeği olarak değerlendirecek. Kalafat, bu sezon 16 maçta forma giyerken, gol veya asist üretemedi.

Öte yandan Kerem Kalafat, verdiği bir röportajda Beşiktaş formasının giymenin her gencin hayali olduğunu ve uzun süre siyah-beyazlı formayı terletmek istediğini söylemişti.

DİĞER
Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı liseli aşıklar gibi! Öpücüklü yolculuk...
Yozgat Sorgun'da uranyum arama çalışmaları yeniden başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor