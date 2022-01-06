Salgın, tribünü vurdu

2016 yılında yeniden yapılan ve 40 bin 740 kapasitesi olan statta maça ilgi beklenenin altında kaldı. Maç için satıldığı duyurulan 5 bin bilete ek olarak, gün boyunca Katar'da yaşayan Türk vatandaşlarına da çağrı yapıldı. Müsabakaya az ilginin olmasının nedeni olarak koronavirüs vaka sayısının artması olarak gösterildi. Kriterlere uymayan kişilerin alınmadığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI PROVASI

Katar'ın 2022 Dünya Kupası için yeniden yaptığı Ahmed Bir Ali Stadyumu'nda Beşiktaş-Antalya maçıyla prova yapıldı. FIFA Dünya Kupası kurallarının geçerli olduğu iki gün boyunca olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. İki ayrı güvenlik bölgesi oluşturulan statta, Katar'ın "HES kodu" olan "Ehteraz" programının onay vermediği kişiler en dış alana bile alınmadı.