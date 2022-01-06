Gençleşeceğiz

Süper Kupa finali için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Emre Kocadağ, önemli açıklamalarda bulundu. Kocadağ, öncelikli olarak sözleşmesi bitecek oyuncular için "15-16 oyuncunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Bu da bizim için bir anlamda avantaja dönüşebilir. Yönetime geldiğimizden bu yana oynamayan ve faydalanamadığımız oyuncular var. Bizim şartlarımız var ve bir noktada sene sonu itibariyle uygulayacağımız projeye uygun olursa transfer yaparız. Bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız. Daha gençleşen, atletik yapılı bir kadro kurmak istiyoruz. Transfer süreçleri sene sonunda daha da hareketlenecek" ifadelerini kullandı.

GEREKENİ YAPARIZ

Geniş bir kadroları olduğunu belirten Kocadağ şöyle devam etti "Eksik olan bölgemiz olduğunu düşünmüyorum. Teknik ekibimiz de düşünmüyor. Zaten bunun planlamasını sene başında yaparken devre arasında belki bir takviye düşünmüştük. Takviyeye ihtiyaç yok. Ama tabii ki transfer sezonu her zaman fırsatlar ve sürprizlerle oluşuyor. Fırsat transferi olursa onu gerçekleştiririz. Sezon sonu itibariyle sözleşmesi bitecek oyuncularımız takibimizde. Teknik ekibin onay verdiği bölgelere takviye yaparız. Sene sonu için şimdiden bazı anlaşmalar yapılabilir. Devre arasındaki transfer için iştahlı ve arayan değiliz. Sezon sonu için fırsatları takip ediyoruz."

VIDA'YA TEKLİF YOK

Siyah-beyazlı ekibin Asbaşkanı Emre Kocadağ, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Vida için şu yorumu yaptı: "Vida'nın, Beşiktaş'a fayda sağladığı zamanlar oldu. Henüz Vida'ya bir teklif yok. Sezon sonunda oturur konuşuruz." Bu arada Fransız basınında yer alan haberde, Premier Lig'i ekiplerinden Watford'un hocası Cladio Ranieri'nin Domagoj Vida'yı transfer listesinin başına yazdığı iddia edildi.

ERTELEME OLACAK Mİ BİZLER DE BİLMİYORUZ

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, Süper Lig'in ikinci yarısının başlangıç tarihinin 15 gün ertelenmesi konusunun gündeme gelmesiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Biliyorsunuz ki pandemi bizim elimizde olan bir durum değil. Biz bunun çok kötü dönemini yaşadık. Bu pandemi tüm dünyanın başında bir bela olmaya devam ediyor. Haftaya ligler var. Erteleme olacak mı, bilmiyoruz. Federasyon ve sağlık kurulları ne karar verecek. Bizim şu anda bu konuda resmi bir talebimiz yok. Konuşulan bir şey ama. Böyle bir şeyin olması için bizim de başvuru yapmamız gerekiyor mu, bunu da bilmiyorum."