Beşiktaş'ta corona şoku! Önder Karaveli ve 3 futbolcu pozitif

Kadrosunda birçok oyuncusu corona virüsüne yakalanan Beşiktaş'a corona virüsü vakalarının ardı arkası kesilmiyor.

Siyah-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada Önder Karaveli ve 3 sporcunun corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.



Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.