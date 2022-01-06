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Beşiktaş'ta corona şoku! Önder Karaveli ve 3 futbolcu pozitif

Son dakika haberi... Beşiktaş corona virüsü şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların resmi siteden yaptığı açıklamada, Önder Karaveli ve 3 sporcunun corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 00:10 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 00:46
Beşiktaş'ta corona şoku! Önder Karaveli ve 3 futbolcu pozitif

Kadrosunda birçok oyuncusu corona virüsüne yakalanan Beşiktaş'a corona virüsü vakalarının ardı arkası kesilmiyor.

Siyah-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada Önder Karaveli ve 3 sporcunun corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

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