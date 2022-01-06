Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'den sözleşme açıklaması! A takımda devam edecek mi?

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Karaveli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"BENİ NEDEN SEVİYORLAR BİLMİYORUM"
"Herkes, kendi seveceğini kendisi seçer. Beni neden seviyorlar bilmiyorum. Ben işimi, Beşiktaş'ı çok seviyorum. Belki bu yansımıştır, bu yüzden seviyorlardır beni de..."
"Uyuyamadım. Sanırım saat 07.00'ye doğru uykuya dalabildim. Saat 08.00'de yolculuk vardı. 1 saatlik uykuyla duruyorum. Ama bu bir saatlik uykudan sonra çok mutlu uyandım. Yorgundum biraz ama Beşiktaş'a bir kupa kazandırdık"
A TAKIMDA DEVAM EDECEK Mİ?
"Ben bu göreve başlamadan önce de U-19 takımla mayıs ayına kadar sözleşmem vardı. Şimdi de mayıs ayına kadar sözleşmem var. Daha önce de söylediğim gibi ben bu konuları çok önemsemiyorum. Beşiktaş'ta hangi görev verilirse yaparım. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili mutlaka açıklama yapılacaktır. Ben, Beşiktaş'ta olmaktan çok mutluyum."