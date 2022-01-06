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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'den sözleşme açıklaması! A takımda devam edecek mi?

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın'ın ardından takımın başına geçen ve son olarak Antalyaspor'u mağlup ederek Süper Kupa apoletini alan Önder Karaveli, önemli açıklamalarda bulundu. Karaveli, Antalyaspor maçından sonraki heyecanını anlattığı konuşmada, Mayıs ayında sona erecek sözleşmesine dair de konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 16:39 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 16:50
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'den sözleşme açıklaması! A takımda devam edecek mi?

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Karaveli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"BENİ NEDEN SEVİYORLAR BİLMİYORUM"

"Herkes, kendi seveceğini kendisi seçer. Beni neden seviyorlar bilmiyorum. Ben işimi, Beşiktaş'ı çok seviyorum. Belki bu yansımıştır, bu yüzden seviyorlardır beni de..."

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'den sözleşme açıklaması! A takımda devam edecek mi?

"Uyuyamadım. Sanırım saat 07.00'ye doğru uykuya dalabildim. Saat 08.00'de yolculuk vardı. 1 saatlik uykuyla duruyorum. Ama bu bir saatlik uykudan sonra çok mutlu uyandım. Yorgundum biraz ama Beşiktaş'a bir kupa kazandırdık"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'den sözleşme açıklaması! A takımda devam edecek mi?

A TAKIMDA DEVAM EDECEK Mİ?
"Ben bu göreve başlamadan önce de U-19 takımla mayıs ayına kadar sözleşmem vardı. Şimdi de mayıs ayına kadar sözleşmem var. Daha önce de söylediğim gibi ben bu konuları çok önemsemiyorum. Beşiktaş'ta hangi görev verilirse yaparım. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili mutlaka açıklama yapılacaktır. Ben, Beşiktaş'ta olmaktan çok mutluyum."

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'den sözleşme açıklaması! A takımda devam edecek mi?

"Geçen sezon göreve başlamadan önce neredeyse bütün takımları seyrettim. Emirhan, ben Beşiktaş'ta göreve başlamadan önce de dikkatimi çeken bir isimdi. Birlikte çalışmaya başlayınca da neden dikkatimi çektiğini anladım. Emirhan'ın A takıma gideceğini biliyordum. Daha önce de Sergen hocamıza bilgiler veriyorduk takımımızla ilgili. Ona verdiğimiz görevi defansif açıdan ve ofansif açıdan fazlasıyla yerine getirdi."

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'den sözleşme açıklaması! A takımda devam edecek mi?

"U-19 İLE NASIL İLETİŞİM KURUYORSAM, A TAKIMLA DA AYNI İLETİŞİMİ KURUYORUM"
"Başladığım günden beri U-19 takımımdaki oyuncularımla nasıl iletişim kuruyorsam, aynı şekilde A takımdaki oyuncularla da iletişim kuruyorum. Onlarla beraber olmanın keyfini çıkarıyorum. Ben samimiyetin onlara geçtiğini düşünüyorum. Tecrübeli futbolcularla fikir alışverişinde de bulunuyoruz. Dün maç içerisinde bir oyuncumuz geldi, oyunla ilgili bir şey söyledi. Sahanın içerisinde olan onlar sonuçta, biz her şeyi göremeyebiliyoruz"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'den sözleşme açıklaması! A takımda devam edecek mi?

"Başladığımız gün, iyi sonuçlar almamak oyuncularımızı biraz geriye çekmişti. Dip noktasına yakın bir yerdeydiler. Kayseri maçından önce iki gün geçirdik. O maçtan önce fazla bir dokunuş yapmadık. O maçta geriden gelmek, belki de enerjiyi arttırmıştır."

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