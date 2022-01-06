Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'den sözleşme açıklaması! A takımda devam edecek mi?

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Karaveli'nin açıklamalarından öne çıkanlar: "BENİ NEDEN SEVİYORLAR BİLMİYORUM" "Herkes, kendi seveceğini kendisi seçer. Beni neden seviyorlar bilmiyorum. Ben işimi, Beşiktaş'ı çok seviyorum. Belki bu yansımıştır, bu yüzden seviyorlardır beni de..."

"Uyuyamadım. Sanırım saat 07.00'ye doğru uykuya dalabildim. Saat 08.00'de yolculuk vardı. 1 saatlik uykuyla duruyorum. Ama bu bir saatlik uykudan sonra çok mutlu uyandım. Yorgundum biraz ama Beşiktaş'a bir kupa kazandırdık"