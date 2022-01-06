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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza'dan Cenk Tosun'a çağrı

Süper Kupa finalinde Beşiktaş Antalyaspor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 1-1 biten karşılaşmanın ardından penaltı atışlarından 4-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından Josef de Souza, siyah - beyazlıların Süper Kupa sevincinin olduğu bir fotoğrafa "alkış" emojisi bırakan Cenk Tosun'a, "Evine geri dön" şeklinde bir yanıt verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 18:29
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza'dan Cenk Tosun'a çağrı

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, Cenk Tosun'a çağrıda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza'dan Cenk Tosun'a çağrı

Brezilyalı futbolcu, siyah - beyazlıların Süper Kupa sevincinin olduğu bir fotoğrafa "alkış" emojisi bırakan Cenk Tosun'a, "Evine geri dön" şeklinde bir yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza'dan Cenk Tosun'a çağrı

Cenk'in yorumu ve Josef'in yanıtı kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

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